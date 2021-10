Red Lions winnen Vlaams Sportjuweel

De Belgische hockeymannen, de Red Lions, hebben het Vlaams Sportjuweel 2021 gewonnen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) maakte de winnaar bekend tijdens een awardshow in de Topsporthal in Gent.

Het Vlaams Sportjuweel wordt sinds 1982 uitgereikt. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Atleten kunnen de prijs maar één keer in hun sportcarrière krijgen. Er is geen geldprijs aan verbonden, wel een trofee van 18 kilogram.

De hockeyploeg won afgelopen zomer goud op de Olympische Spelen in Tokio. Eerder dit jaar hadden ze al de derde plaats veroverd op het Europees Kampioenschap.

Vorig jaar was er door de coronapandemie geen winnaar van het Sportjuweel. In 2019 won basketspeelster Emma Meesseman. Dit jaar waren naast de Red Lions ook wielrenner Wout van Aert en judoka Matthias Casse genomineerd.

Een nieuwigheid was deze keer dat het publiek mee mocht beslissen over de winnaar. De stemmen op de website van Sporza telden voor een derde mee om de uitslag te bepalen, naast het oordeel van een vakjury.

Het Sportjuweel was niet de enige prijs van de avond voor de nationale hockeyploeg. Ook coach Shane McLeod, die in Tokio de ploeg vaarwel zegde, viel in de prijzen. Hij haalde het in de nieuwe nevencategorie Topsportcoach van het jaar.