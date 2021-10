Protest tegen seksueel geweld in Elsene: ‘Als ik mijn huis verlaat, wil ik niet dapper maar vrij zijn’

Aan het stadhuis van Elsene zijn donderdagavond opnieuw honderden mensen samengekomen om het seksueel misbruik in cafés aan te klagen. ‘Slachtoffers, we geloven je. Verkrachters, we zien je’, werd er geroepen.

De mars komt er een week nadat een eerste keer 1.300 mensen deelnamen aan een optocht tegen seksueel geweld. Aanleiding zijn de getuigenissen van twee jonge vrouwen die hun traumatische ervaring hadden gedeeld op de Instagrampagina van Féminisme Libertaire Bruxelles. De twee vrouwen zeggen dat ze in de cafés Waff en El Café gedrogeerd en verkracht zijn geweest door een barman. De zaak wordt onderzocht door het Brusselse parket.

Op de manifestatie, georganiseerd door feministische organisaties uit Brussel, kwamen deze donderdag ongeveer 500 mensen samen. Dat heeft de Brusselse politie bevestigd.

Laura Baiwir (31) van de organisatie Les sousentendu.e.s zegt dat er nood is aan structurele oplossingen. ‘Je drankje beschermen door je hand erover te zetten, is géén oplossing’, zegt Baiwir. ‘Ons doel is om ervoor in te staan dat er politieke verandering komt. Ik heb het dan over jonge kinderen aanleren wat toestemming betekent, agenten beter informeren over seksueel geweld en ook meer opvangcentra oprichten voor de slachtoffers.’

Baiwir meldt dat dit protest niet de laatste actie is. ‘We zullen ook acties houden aan de bars waar seksueel geweld zou plaatsvinden. We willen dat de cafés voorgoed de deuren sluiten’, klinkt het.

Boycot

Op sociale media werd opgeroepen om de betrokken cafés te boycotten. Rosie Fagnart (20), die vorige week ook aanwezig was, zegt dat ze nooit meer naar de cafés El Café en Le Waff zal gaan. ‘De verhalen deden al langer de ronde’, zegt de filmstudente. ‘Ik ging er regelmatig naartoe, maar nu niet meer. Ik wil mijn geld daar niet uitgeven, dat zou betekenen dat ik akkoord ga met wat daar is gebeurd.’

Fagnart vindt het belangrijk dat mensen een duidelijk standpunt innemen als het gaat om seksueel geweld. ‘Nadat ik wist dat enkele mannelijke vrienden vrouwen hadden verkracht, heb ik ook hen laten vallen. Dat is enorm moeilijk, maar ik vind niet dat je nog bevriend kunt blijven met die mensen.’

‘Ik ben zelf slachtoffer geweest van seksueel geweld. We denken dat we onbekenden moeten vrezen, maar het gebeurt ook door iemand die je vertrouwt en denkt te kennen. Ik denk dat het daarom zo moeilijk is om hierover te praten. De eerste keer heb ik een klacht ingediend, maar ik vond het absurd dat de politie me vroeg wat ik aanhad en of ik dronken was. Daarna heb ik nooit meer een klacht ingediend’, zegt Fagnart.

Louis P. –die niet met zijn achternaam in de krant wil – vertelt over hoe hij getuige is geweest van seksueel geweld. ‘Een vriend van me forceerde me om samen met hem mijn huisgenoot te overhalen om seks te hebben’, zegt hij. ‘Toen ik weigerde, probeerde hij dat alleen. Ik zag hoe mijn huisgenoot tegenwerkte en besloot te reageren. Hij heeft me fysiek aangevallen en probeerde me te wurgen met mijn sjaal. Als man kan ik mij nooit in de plaats van een vrouw stellen. Ik snap niet hoe mijn vrouwelijke vrienden zeggen dat ze zulk gedrag gewoon zijn’, zegt hij.

Hij stelt zich ook de vraag of hij wel op de betoging mag zijn als man. ‘Maar ik ben hier om te steunen, mannen hebben ook een verantwoordelijkheid in dit verhaal.’

‘Ik geloof jullie’

Behalve de beschuldigingen over El Café en Le Waff kwamen begin deze week ook verhalen van verdoving en verkrachting in andere cafés naar buiten. Die worden verzameld door de Instagrampagina @Balancetonbar. Maité Meeus zit achter de pagina en is aanwezig op de betoging. Ze krijgt veel applaus van de betogers. ‘Ik heb meer dan duizend getuigenissen binnengekregen, dank je wel. Ik zie jullie, en ik geloof jullie’, zegt ze.

Actrice Livia Perneel (28) zag die posts op sociale media. ‘Ik kan me daar zeker in herkennen’, zegt ze. ‘Ik heb tien jaar gewerkt in de horeca in Brussel en ben gestopt vanwege de seksistische opmerkingen die ik kreeg. Als vrouw ben je louter een lustobject achter de bar.’ Ze heeft een dubbel gevoel bij de manifestatie. ‘Natuurlijk is het goed dat we gehoord worden, maar moeten we dit steeds blijven herhalen? Als ik mijn huis verlaat, wil ik niet dapper zijn. Ik wil vrij zijn.’ Perneel zegt dat ze afgelopen vrijdag tijdens het uitgaan een bar heeft verlaten omdat ze er ongewenst aangeraakt werd. ‘Ik voelde vijf handen op mijn achterwerk en ben vertrokken omdat ik een conflict wilde vermijden. Ik kan blijkbaar nog niet op hetzelfde niveau vrijheid ervaren als een man.’

Elsens burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) zei eerder dat zijn gemeente actie zal ondernemen om de strijd tegen seksueel geweld op te voeren. ‘De plaatsen waar we uitgaan, moeten veilig zijn’, zegt hij.