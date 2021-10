‘Bruxelles je t’aime’, zo heet het nieuwe nummer van zangeres Angèle. Een lofzang aan haar stad, maar een politieke boodschap mocht niet ontbreken.

Sinds haar muzikale doorbraak vertoeft de 25-jarige popzangeres vooral in Parijs, maar ze mist haar thuisstad wel: Brussel blijft de mooiste, en haar favoriet, zo zingt Angèle in haar nieuwe nummer. En ze heeft ook een boodschap voor politici die van de hoofdstad hun speelbal denken te kunnen maken. ‘Als we op een dag scheiden en een kant moeten kiezen, alleen door een taalprobleem, zou het de ergste nachtmerrie zijn. Ik beleefde mijn beste verhalen in het Frans én in het Vlaams’, zingt ze, in het Frans, al volgt daarna: ‘Laat mij het zeggen in het Vlaams, danku Brussel voor mijn naam’, een verwijzing naar haar familienaam, Van Laeken.

De videoclip speelt zich af in een trein - vermoedelijk tussen Parijs en Brussel. ‘Voorziene aankomst op 10 december’ komt in het begin kort in beeld, wat de speculaties voedt dat Angèle dan haar tweede album zal lanceren. Haar debuutalbum Brol dateert uit 2018.