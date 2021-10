Peuter aangereden vlak voor kinderdagverblijf in Sint-Job-in-’t-Goor

In Sint-Job-in-’t-Goor is donderdagavond een kind (1) aangereden vlak voor een kinderdagverblijf. De toestand van het slachtoffertje en de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, zijn voorlopig nog niet duidelijk. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde rond 16.30 uur op de Sluisvijfbaan. ‘Een meisje van een jaar en drie maanden oud werd door een auto aangereden vlak voor een kinderdagverblijf’, vertelt An Denis, woordvoerster van politiezone Voorkempen.

De toestand van het slachtoffertje en de omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog niet duidelijk. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. ‘Een verkeersdeskundige is onderweg. Ook het parket komt ter plaatse. De bestuurder zijn rijbewijs is ingetrokken’, aldus Denis.