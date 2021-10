Terug van (niet lang) weggeweest: het mondmasker

Op 1 oktober vielen de mondmaskers af in Vlaanderen, maar nu er opnieuw een besmettingsgolf over ons land rolt, haalt u ze misschien toch maar beter weer boven. ‘Mondmaskers nemen een deel van het risico weg, en dat kan ons helpen op dit moment.’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwde gisterenavond in Terzake dat we ons best schrap zetten voor de vierde golf. En hoe we dit kunnen doen is voor de minister simpel: naast afstand houden en de coronapas zo veel en zo breed mogelijk toepassen, ook wat vaker het mondmasker bovenhalen. ‘Het is niet omdat het vandaag geen algemene verplichting meer is, dat het geen nuttig instrument kan zijn’, aldus de minister.

Infectiologe Erika Vlieghe moet hij alvast niet meer overtuigen, zij hield maandagavond in de studio van De afspraak haar mondmasker op, ook al was de ruimte goed verlucht en was iedereen gevaccineerd.

Ook viroloog Steven Van Gucht raadt mensen aan om het mondmasker vaker te dragen. Van Gucht geeft toe verrast te zijn door de snelheid van de stijgende coronacijfers. De mondmaskerplicht zou, volgens de viroloog, te snel zijn losgelaten. ‘We wisten dat een stijging van de cijfers aankwam en het mondmasker nog een tijdje dragen, zou ons geholpen hebben. Men heeft het echter grotendeels afgeschaft, waardoor er meer contacten zijn en dat heeft een impact op de besmettingen en de ziekenhuisopnames.’

Hij benadrukt dat we met deze coronacijfers een jaar geleden in lockdown zouden hebben gezeten. Maar zo’n vaart loopt het nu niet. Door het mondmasker vaker op te zetten, wordt de zorg niet te veel belast. ‘Het laat toe om veel dingen te doen en toch een veiligheid in te bouwen’, klinkt het. ‘We nemen een deel van het risico weg, en dat kan ons helpen op dit moment.’

En hoewel premier Alexander De Croo (Open VLD) meent dat er voorlopig geen bijkomende maatregelen nodig zijn, is hij niet tegen een uitgebreider gebruik van mondmaskers. ‘Er zijn vandaag regels op het gebied van mondmaskers, maar het is natuurlijk de vrijheid van iedereen om zich veiliger te gedragen dan de regels die vandaag van toepassing zijn. Als men met veel mensen samen is in een binnenruimte, is het wel veiliger om een masker aan te doen’, zei de premier aan VTM Nieuws.