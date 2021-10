Laurens Sweeck wint in Ardooie zijn eerste cross van het seizoen

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft donderdag de Kermiscross in het West-Vlaamse Ardooie volledig naar zijn hand gezet. De 27-jarige Sweeck zette nog voor half cross een solo op die hij netjes afrondde.

Michael Vanthourenhout, toch een van de topfavorieten voor de eindzege, belde in laatste instantie nog af wegens ziekte en zo kregen de organisatoren 55 renners aan de start. Een omvangrijke kopgroep trok de tweede ronde in. Daar maakten onder meer Joris Nieuwenhuis, Daan Soete, Lander Loockx, Felipe Orts, Laurens Sweeck, David van der Poel, Mees Hendrikx, Witse Meeussen, Diether Sweeck en Lander Loockx deel van uit.

Eens opnieuw in het veld zette Laurens Sweeck zijn turbo aan en spatte de kopgroep compleet uit elkaar. Sweeck, die het Amerikaanse wereldbekeravontuur aan zich liet voorbij gaan en op stage trok naar Spanje, creëerde meteen een fikse kloof. Achter hem sloegen de Nederlanders David van der Poel met Mees Hendrikx en Daan Soete even de handen in elkaar. Tot David van der Poel op zijn beurt ging versnellen en Hendrikx en Soete in de steek liet. Laatstgenoemde moest op zijn beurt Hendrikx laten rijden.

Laurens Sweeck bleef als leider zijn eigen tempo verder ontwikkelen en trok de slotronde in met een voorsprong van een kleine minuut op David van der Poel. Deze laatste moest wel nog doorgeven om Mees Hendrikx van zich af te houden. Uiteindelijk bleken deze plaatsen toch vast te liggen en kon Laurens Sweeck het zegegebaar maken. Sweeck volgt daarmee Gianni Vermeersch op als eindlaureaat van deze Kermiscross.