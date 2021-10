Open VLD en CD&V leggen invoering ruimere coronapas op Vlaamse regeringstafel

Hoewel de Vlaamse regering eerder besliste de coronapas niet in te voeren, leggen Open VLD en CD&V dat nu toch op de regeringstafel. Coalitiepartner N-VA is terughoudender.

‘Ik denk dat het heel erg aangewezen is om de coronapas meer te gebruiken’, zo verklaarde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren in Terzake. Vandenbroucke richtte zijn oproep in het bijzonder naar Vlaanderen, die in tegenstelling tot Brussel en Wallonië nog geen ruimer Covid Safe Ticket (CST) heeft ingevoerd.

‘In de discotheken moeten we die blijven gebruiken. Voor evenementen is het ook nuttig en wat mij betreft ook in cafés en restaurants.’ In de Kamer herhaalde de minister vanmiddag dit pleidooi, ‘omdat we de komende dagen een sterke stijging van het aantal besmette personen en ziekenhuisbezettingen zullen zien, ook van mensen die volledig gevaccineerd zijn.’

‘Middel bij uitstek voor veilige vrijheid’

Open VLD-fractieleidster Maggie De Block vreest voor hetzelfde scenario. Betekent dit dat er ook een ruimere coronapas in Vlaanderen komt? ‘Zeker, dat zal nodig zijn’, verklaarde De Block vanmiddag in Villa Politica.

‘De Vlaamse regering heeft haar positie bepaald wanneer de besmettingscurve relatief plat was, maar nu zitten we terug in een exponentiële groei. Wat hebben we ervoor over om onze vrijheid zo veel mogelijk te bewaren? Als dat met de coronapas is, zoals in Brussel, zal dat terug op de tafel belanden’, legt ze uit.

CD&V, bij monde van federaal parlementslid Franky Demon, pleitte in de Kamer expliciet voor de invoering van een coronapas in Vlaanderen. ‘Het CST is voor ons een middel bij uitstek om op een veilige manier te kunnen blijven genieten van onze vrijheden. Ook onze Vlaamse burgemeesters hebben al aan de alarmbel getrokken. Het gebruik van het CST staat niet gelijk aan een pasjesmaatschappij, maar het is wel de weg om op een veilige, correcte manier verder te genieten van onze vrijheden.’

Begin oktober triomfeerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) op sociale media nog dat in Vlaanderen ‘geen pasjesmaatschappij nodig is’. Maar zijn partij en CD&V lijken nu toch openlijk te pleiten voor de invoering van de coronapas.

De discussie komt morgen op de Vlaamse regeringstafel. ‘De regering zit dan samen met de gouverneurs om de situatie te bekijken’, zegt het kabinet van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). ‘De situatie is uiteraard anders dan een paar weken geleden.’ Een algemene invoering lijkt daarbij ook op tafel. Gisteren besliste Wevelgem al om een breder CST in te voeren en Oudsbergen zal de sociale contacten drastisch beperken.

N-VA op de rem

Maar de grootste Vlaamse regeringspartij N-VA zit duidelijk nog niet op dezelfde lijn als Open VLD en CD&V. ‘Alle Vlamingen, ook in Vilvoorde, die de inspanning hebben gedaan om zich te laten vaccineren, ga je weer straffen voor iets wat men in Brussel niet gedaan heeft’, zei parlementslid Kathleen Depoorter (N-VA) vanmiddag in Villa Politica. ‘Er zijn mensen die het niet erg vinden, maar ook die het zeer beperkend vinden. Als je ergens een inspanning hebt gedaan, moet je iets terugkrijgen.’

Toch houdt N-VA de deur op een kier om bijkomende maatregelen te nemen. ‘We moeten een zekere pragmatiek aan de dag leggen’, zegt Depoorter. ‘Volgende week kijken we naar de bezettingsgraad op de intensieve zorgen, dat is de basis. Op dat moment bekijken we welke maatregelen we moeten treffen.’ Daar voegt ze wel aan toe dat ‘als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, de kans klein is dat de drempel overschreden wordt.’

Zo wijst de N-VA-top erop dat er momenteel zelfs in het worstcasescenario maar vijfhonderd bedden op intensieve zorgen bezet zouden raken. Dat was vroeger juist de onderdrempel om te versoepelen. Depoorter: ‘Bij een uitbraak moeten we kort op de bal spelen. Maar we moeten de bevolking ook geen grote rampscenario’s voorspiegelen.’