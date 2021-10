Paris Hilton (40) voerde woensdag mee campagne voor de goedkeuring van een wetsvoorstel dat misbruik in jeugdinstellingen beter moet bestrijden. In een persconferentie vertelde de Amerikaanse meer over het misbruik en geweld die zij meemaakte op privéscholen. Ze maakte dit vorig jaar al bekend in haar documentaire ‘This is Paris’. Daarin vertelde ze dat ze al twintig jaar een typetje speelt door het jeugdtrauma dat ze opliep in kostscholen.