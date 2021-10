‘Un monde’ van Laura Wandel Belgische inzending voor Oscars

‘Un monde’, de eerste langspeelfilm van de Brusselse regisseur Laura Wandel, is de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Als de film de selectie overleeft, zal hij meedingen naar de Oscar voor Beste Internationale Film.

Op 27 maart 2022, tijdens de 94ste Oscarceremonie, zou de Belgische film Un monde bekroond kunnen worden met een Oscar. Wallonie Bruxelles Images maakte donderdag bekend dat de film de Belgische inzending wordt. Er is zeker een kans dat de film, die al verschillende keren in de prijzen viel, de selectie overleeft en in februari op de shortlist terechtkomt.

Wandel is met haar debuut aan een zegetocht bezig langs grote en kleinere filmfestivals: onlangs nog kreeg het drama de prijs voor het beste debuut op het bekende BFI London Film Festival. Op het filmfestival van Cannes won de film eerder dit jaar de FIPRESCI-prijs (International Federation of Film Critics) in de ‘Un Certain Regard’-sectie. Na de vertoning daar kregen de cineaste en de cast een staande ovatie. Un monde is ook genomineerd in de categorie European Discovery op de European Film Awards in december.

De 37-jarige Wandel is heel trots op de keuze voor haar film: ‘Deze selectie is voor mij ook heel belangrijk omdat de film volledig in België werd geproduceerd en geregisseerd, met een Frans- en Nederlandstalig team en producenten.’

Un monde is inderdaad een Belgische productie, met als hoofdproducent Dragons Films en coproducent het Gentse productiehuis Lunanime, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un monde, in het Engels uitgebracht als Playground, vertelt het verhaal van Nora en haar grote broer Abel. Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt gepest. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat.

Un monde werd in wereldpremière vertoond op het Filmfestival van Cannes en werd intussen al aan vijftien landen, waaronder de Verenigde Staten, verkocht. In België kwam hij woensdag uit, in Frankrijk bijvoorbeeld is dat 5 januari 2022.