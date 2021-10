Wat heeft ons land te zoeken op de wereldexpo in Dubai?

De 35ste wereldexpo vindt, met een jaar vertraging, voor het eerst plaats in het Midden-Oosten en ook ons land is van de partij. Ooit werden er de auto, de telefoon en de ritssluiting voorgesteld, het Atomium en de Eiffeltoren werden voor de gelegenheid gebouwd – maar is een wereldexpo nog wel van deze tijd? En hoe ziet het Belgisch paviljoen er dan uit, wat doen we daar überhaupt?

Onze collega Matthias Verbergt liep al eens langs in Dubai. Hij vertelt wat je mag verwachten van Dubai en vooral, wat Dubai er zelf van verwacht. Want het is dan wel een expo, het is vooral business.

