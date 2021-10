Eén verdachte van agressie tegen Belgische Manchester City-fan vrijgelaten onder voorwaarden

Eén verdachte die verhoord werd in het onderzoek naar de agressie op Guido De Pauw, een 63-jarige fan van Manchester City uit Meerbeek (Ninove), op de parking langs de E40 in Drongen, is vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter in Gent. Dat bevestigen zijn advocaten Jeroen Van Kerrebroeck en Teresa Corthouts.

Het 63-jarige slachtoffer raakte dinsdagavond zwaargewond nadat hij als fan van Manchester City het slachtoffer werd van agressie op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. ‘Een man die een sjaal droeg van Manchester City, was na de voetbalmatch Club Brugge - Manchester City met de wagen gestopt op de snelwegparking in Drongen en had zich naar de shop begeven.

Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de shop afgenomen zijn door een verdachte en stapte deze ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie’, stelde het parket.

Volgens de zoon van het slachtoffer hebben getuigen gezien dat zijn vader een slag op het hoofd kreeg en waren de verdachten supporters van Club Brugge. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij ligt nog altijd in een coma, maar zijn toestand is stabiel.

Vijf arrestaties

De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op. Ze werden woensdag verhoord maar er is nog onduidelijkheid over het aandeel van elk van hen. Alle vijf verdachten moesten een nacht in de cel blijven en ze verschijnen in de loop van donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent.

De verdachte die vrijgelaten werd onder voorwaarden, werd wel in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter. Het gaat om een 42-jarige man uit het Leuvense. Hij is supporter van Club Brugge maar verklaarde dat hij met het gepleegde geweld niets te maken heeft. ‘Mijn cliënt was aanwezig aan het tankstation maar hij distantieert zich volledig van het geweld. Hij veroordeelt zowel de daad als de dader ervan heel streng. We zijn tevreden dat de onderzoeksrechter een onderscheid maakt in het aandeel van de betrokkenen’, zegt advocaat Jeroen Van Kerrebroeck. Voorlopig gaan de onderzoekers ervan uit dat één verdachte de slagen toebracht en dat de anderen zich onder meer schuldig maakten aan schuldig verzuim door geen hulp te bieden.

Het Oost-Vlaamse parket zal pas na de voorleidingen van alle verdachten communiceren over de beslissing van de onderzoeksrechter.