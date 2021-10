Vrouw die in elkaar geslagen werd bij uit de hand gelopen burenruzie, is overleden aan verwondingen

De 65-jarige vrouw die vorige week bij een uit de hand gelopen burenruzie in Kortrijk in elkaar geslagen werd, is overleden. Dat werd bevestigd aan de redactie van Het Nieuwsblad.

Caroline K. (65) werd op vrijdag 15 oktober ’s avonds afgeranseld voor de deur van haar flat in een appartementsgebouw in de Minister Tacklaan in Kortrijk. De 30-jarige A. M. uit Ieper, de zus van haar overbuur T. M. (25), sloeg en schopte haar tot ze buiten bewustzijn was. Daarna sleepten de twee de dame in haar woning, waar ze haar voor dood achterlieten. A.M. was op dat moment op bezoek bij haar broer T.M.

Het was een getuige die de bewuste avond rond 21 uur de politiediensten belde nadat die tumult had gehoord op de binnenkoer van het appartementencomplex in de buurt van het station. Bloedplassen op de begane grond en op de eerste verdieping deden het ergste vermoeden. Agenten troffen de 65-jarige vrouw in kritieke toestand aan in haar flat. Ze werd overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk. De vrouw zou onder andere een schedelbreuk hebben opgelopen. Daar is ze nu ook overleden.

Diefstal

A.M. werd afgelopen weekend voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor poging tot moord en diefstal ‘omdat er aanwijzingen zijn dat zij na de feiten ook de handtas van het slachtoffer heeft meegenomen’.

T.M. kende in het verleden al veel problemen, maar leek weer op het goede pad te zijn. Hij was vorig jaar uitverkoren om begeleid te worden via ‘Back on track’ van vzw Het Oranjehuis en BNP Paribas. Het project zorgde ervoor dat jongvolwassenen die dakloos zijn of dat dreigen te worden een huis kunnen huren.

Zo kwam M. in de Minister Tacklaan terecht. Na een jaar intense begeleiding ging alles goed met de jongeman. ‘Het is denk ik de eerste keer dat ik kan zeggen dat ik me ergens echt thuis voel. Ja, ik ben gelukkig’, getuigde hij daarover in onze krant. Niemand die begrijpt dat het nu zover is kunnen komen.