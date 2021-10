Wie hoogrisicocontact had, krijgt alleen nog sms om zich te laten testen

Hoogrisicocontacten van personen die een positieve coronatest aflegden, worden sinds woensdag niet langer opgebeld door contacttracers. In de plaats daarvan krijgen ze een sms waarin hen gevraagd wordt zich te laten testen.

‘De stijging van het aantal gevallen leidt ook tot een stijgende werkdruk in de callcenters’, legt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uit. ‘Daarom werd beslist om in de meeste gevallen een sms te sturen in plaats van de hoogrisicocontacten op te bellen. Mocht er op het einde van de werkdag nog tijd zijn, kunnen zij wel opgebeld worden. Maar wie besmet is, is nu prioritair: zij worden wel nog opgebeld.’

Moonens erkent dat een sms minder dwingend is dan een telefoontje. ‘Het spreekt voor zich dat wij er ook de voorkeur aan geven om mensen op te bellen. Zo kunnen we mensen extra info geven en antwoorden op hun vragen. Jammer genoeg lukt dat niet meer in de huidige omstandigheden’, klinkt het. ‘Maar wie een sms ontvangt, kan nog altijd bellen naar het contactcenter met zijn of haar vragen.’

Om het extra werk op te vangen, werd vorige week vrijdag beslist om het aantal medewerkers in de callcentra op te drijven, van 400 naar 500. ‘Die aanwervingsprocedure loopt volop’, zegt Moonens. ‘Het is een recente beslissing, maar indien nodig kan het aantal medewerkers later nog herbekeken worden.’

De contacttracers zelf luiden ook de alarmbel. De CLB’s, die instaan voor de contactopsporing in scholen, staan onder druk. ‘We hebben het gevoel dat we achterlopen en geen zicht hebben of er besmettingen zijn in klassen. Maakt ons werk nog wel een verschil?’, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het GO! aan VRT NWS.

De brede versoepelingen maken het werk ook moeilijker. ‘Mensen kunnen hun contacten niet meer bijhouden’, zegt Annelies Delrue, die als huisarts een van de coronacoördinatoren is in de eerstelijnszone Noord-Limburg. ‘Het is onze opdracht om besmettingen en clusters te traceren, maar indijken is eigenlijk bijna niet meer mogelijk.’

Het aantal besmettingen neemt al een aantal dagen op rij weer toe. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwde woensdagavond in Terzake: ‘We zitten duidelijk in een vierde golf. We zullen nog een forse stijging zien in het aantal ­besmettingen en ziekenhuis­opnames. Maar er is geen reden tot paniek, ook deze golf kunnen we bedwingen.’