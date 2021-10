De tienjarige Paolo Jr. heeft woensdag de wekelijkse ceremonie van paus Franciscus verstoord in Vaticaanstad. Hij liep vastberaden de trappen op en ging recht op de paus af. Daar werd hij warm onthaald door Franciscus, die even zijn handen vasthield. Maar de jongen was meer van plan dan enkel de paus begroeten. Bekijk het in de video hierboven.