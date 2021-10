Zuid-Koreaans leger in beroep tegen historische uitspraak in voordeel van trans soldaat

Het leger zal in beroep gaan tegen een recente uitspraak van de rechtbank in het voordeel van een overleden trans soldaat.

Het Zuid-Koreaanse leger zal in beroep gaan tegen een historische uitspraak die trans soldaat Byun Hui-soo gelijk gaf en stelde dat haar ontslag uit het leger onrechtvaardig was. Een woordvoerder zei dat het leger de uitspraak wel respecteert, maar dat het van mening is dat een hogere rechtbank de zaak moet beoordelen.

‘Het ministerie van Defensie zal grondig moeten onderzoeken of transgenders in het leger kunnen dienen. Dat moet gebeuren via beleidsonderzoek dat rekening houdt met het unieke karakter van het leger en de publieke opinie’, klonk het verder.

Geslachtsoperatie

Byun werd in januari 2020 uit het Zuid-Koreaanse leger gezet omdat ze eind 2019 een geslachtsoperatie had ondergaan en ‘als gehandicapt’ werd beschouwd. Zuid-Korea verbiedt trans­genders om in dienst te treden in het leger, maar heeft geen wetten over soldaten die geslachtsoperaties ondergaan tijdens hun diensttijd. In het geval van Byun beschouwde het leger het verlies van haar mannelijke genitaliën echter als een handicap, wat wel een geldige reden is om iemand te ontslaan.

Byun probeerde na haar ontslag het leger tevergeefs te overtuigen van haar kunnen. In augustus 2020 spande ze een rechtszaak aan tegen het leger, maar ze stierf in maart van dit jaar op 22-jarige leeftijd, vermoedelijk als gevolg van zelfdoding. Na haar overlijden namen familieleden de rechtszaak over.

Homofobie en transfobie zijn niet ongewoon in het Zuid-Koreaanse leger, lichtte mensenrechtenorganisatie Amnesty International Korea eerder toe aan De Standaard. ‘Seks tussen soldaten van hetzelfde geslacht wordt bijvoorbeeld nog steeds gecriminaliseerd, zelfs als dat weg van de militaire barakken gebeurd.’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.