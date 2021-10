KMI blijft waarschuwen voor rukwinden, regen en stormtij, noodnummer blijft actief

Op talrijke plaatsen in ons land zullen er donderdag nog steeds felle rukwinden, tot 90 kilometer per uur, opgetekend worden waardoor schade mogelijk is. Ook overlast door de hoge neerslaghoeveelheden is mogelijk, waarschuwt het KMI. Het noodnummer 1722 is nog steeds actief.

We krijgen donderdag een onstuimige dag met felle buien en rukwinden. Het wordt ook gevoelig frisser dan de voorbije dagen, meldt het KMI. Op veel plaatsen is donderdagvoormiddag nog code oranje voor rukwinden van kracht. De westelijke wind is aanvankelijk matig tot vrij krachtig en lokaal zelfs nog krachtig met rukwinden van 60 tot 80 kilometer per uur, aan zee zelfs tijdelijk tussen 90 en 110 kilometer per uur. In de loop van de namiddag neemt de wind gelukkig in kracht af.

‘s Avonds zijn nog enkele buien mogelijk in het oosten van het land, maar elders klaart het grotendeels op. Het ergste is dan voorbij, aldus het KMI.

Bomen ontworteld

In de nacht van woensdag op donderdag liet het slechte weer zich al voelen. In het Oost-Vlaamse Leeuwergem en Everbeek bijvoorbeeld, waar bomen ontworteld werden. Ook in de Antwerpse gemeenten Mortsel en Brasschaat waaide een boom om. Op de Frankrijklei in Antwerpen is dan weer hinder door een stelling die gedeeltelijk omver is geblazen. Op de E19 in Loenhout en Meer kantelden twee vrachtwagens door de wind.

De Brusselse brandweer heeft afgelopen nacht dan weer 23 tussenkomsten uitgevoerd omwille van de hevige windstoten en regenbuien die storm Aurore met zich meebracht. Het ging om veertien ontwortelde bomen, twee ondergelopen straten en zeven voorwerpen die een gevaar betekenden.

Nog door het noodweer zijn er donderdagochtend problemen met het treinverkeer op de hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam en op de lijn naar Aubange in de provincie Luxemburg. De problemen op de spoorlijn naar Aubange hebben enkel gevolgen voor het vrachtverkeer.

Voorts vielen er in de nacht van woensdag op donderdag in de provincie Luxemburg bomen op de sporen door de hevige wind. Het treinverkeer werd een tijdje stilgelegd maar is intussen hervat.

1722 blijft actief

De FOD Binnenlandse Zaken heeft door het voorspelde slechte weer, dat ook in de nacht van woensdag op donderdag voelbaar was, tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.

Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.

Rest van de week

Vrijdag start de dag op vele plaatsen met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het noorden. Het wordt dan wisselend tot soms zwaarbewolkt en in de loop van de namiddag en ‘s avonds vallen er enkele buien. We halen maxima van 7 tot 9 graden op het Ardense reliëf en 10 tot 12 graden in het westen van het land. Het wordt winderig; aan zee waait er een vrij krachtige tot krachtige westelijke wind die ruimt naar noordwest, in het binnenland is de wind matig tot soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen, ruimend naar west. De rukwinden lopen op tussen 50 en 65 km/u.

Zaterdag wordt het rustig en wisselend bewolkt.Het blijft zo goed als droog al is een lokaal buitje niet geheel uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 à 14 graden aan zee. De wind is overwegend zwak, aan zee matig, uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Zondag is het vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima rond 9 à 10 graden in de Ardennen en 12 tot 14 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen.