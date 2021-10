Letland gaat als eerste land van Europese Unie opnieuw in lockdown

Letland gaat als eerste land van de Europese Unie weer in lockdown vanwege dramatische coronacijfers. Het Baltische land kampt met een snel stijgend aantal besmettingen. Ziekenhuizen dreigen overbelast te raken.

Het gaat van kwaad naar erger in Letland. Het land kampt wereldwijd met het hoogste aantal besmettingen per hoofd van de bevolking in de afgelopen week. Per dag vinden er 2.204 nieuwe besmettingen plaats. De Letten zien zich daarom genoodzaakt om bars en winkels gedurende vier weken te sluiten. Er komt ook een avondklok en voor studenten wordt het afstandsonderwijs hervat. Thuiswerk wordt voor de meeste werknemers verplicht. 1,9 miljoen inwoners van de EU krijgen dus opnieuw te maken met een lockdown.

In de Letse ziekenhuizen wordt de zorg opnieuw uitgesteld door de grote toestroom van covid-patiënten. Maar de helft van de Letse bevolking is volledig gevaccineerd. Het Baltische land hinkt achterop tegenover het Europese gemiddelde (74 procent).

Bij de buren

Buurland Estland sluit vergelijkbare maatregelen niet uit en het naburig gelegen Polen overweegt eveneens drastische stappen. In Litouwen hebben de grote nieuwswebsites dan weer besloten geen commentaar van lezers meer toe te staan op artikelen over covid-19-vaccins. Het is een poging om complottheorieën in te dammen. De websites hekelen de ‘verkeerde, nergens op gebaseerde informatie die door antivaxers wordt verspreid.’