Donald Trump komt dan toch met een eigen sociaal netwerk

Ex-president Donald Trump wil de concurrentie aangaan met Facebook en Twitter. Hij hoopt conservatieve stemmen te lokken naar zijn ‘Truth media’.

Donald Trump is al sinds januari 2021 niet meer welkom op Twitter en Facebook nadat hij de gedragsregels van de sociale netwerk-sites meermaals aan zijn laars lapte. Met zijn grove tweets woog Trump op het publieke debat. Maar zonder Witte Huis en zonder megafoon op sociale media is de invloed van de voormalige president tanende. Parler leek even een uitweg te bieden aan Trump en zijn aanhang, maar Silicon Valley greep in. Amazon, Apple en Google redeneerden dat er geen plaats is voor opruiende en gewelddadige berichten op hun platformen.

Al maanden gonsde het van de geruchten dat Trump dan maar zelf een sociaal netwerk zou oprichten, waar geen grenzen aan publieke uitingen worden gesteld. Na het floppen van Gettr, opgericht door Trumps naaste medewerker Jason Miller, timmert Donald Trump nu aan Truth social. In een verklaring zegt Trump dat hij Truth social heeft opgericht om in opstand te komen tegen big tech.’ ‘We leven in een wereld waar de taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd. Dat is onacceptabel’, vindt hij.

Nieuw bedrijf

Truth social wordt een onderdeel van Trump Media & Technology Group (TMTG), een nieuwe tak van Trumps imperium. Volgens The New York Times zou het bedrijf via een fusie met de Digital World Acces Group 300 miljoen dollar cash ter beschikking hebben. Er zouden ook plannen zijn om in het kader van Truth social een streamingdienst op te richten voor ‘niet-woke’ entertainment, nieuws en podcasts.

Een beta-versie van Truth social zou in november online komen. In eerste instantie zal het platform enkel toegankelijk zijn voor genodigden.

Eerder dit jaar richtte Trump ook From the desk of Donald J. Trump op om met zijn fans te communiceren. Die website werkte eerder als blog, waar Trump zijn ongefilterde visie op de actualiteit kon delen. Na amper een maand hield hij er in juni mee op. Officieel klonk het dat de blog toch maar tijdelijk was in afwachting van een eigen digitale stek, maar volgens Amerikaanse media waren de bezoekerscijfers lamentabel.