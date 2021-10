Romelu Lukaku geblesseerd vervangen bij Chelsea na harde tackle op de enkel

De Rode Duivel moest na nog geen halfuur vervangen worden tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Malmö.

Lukaku was nochtans goed gestart aan de wedstrijd. Hij was meteen gevaarlijk met een doelpoging en dwong in de 20ste minuut, bij een 1-0 voorsprong, een penalty af voor de Blues.

Die werd feilloos omgezet door Jorginho, maar meteen daarna moest Lukaku vervangen worden door Kai Havertz. De tackle op zijn rechterenkel van de Zweed Lasse Nielse bleek te pijnlijk te zijn geweest en hij moest na amper 23 minuten van het veld. De ernst van de blessure leek mee te vallen, want Lukaku was nog in staat om zelf naar de kant te wandelen.

Romelu Lukaku heeft een verstuikte rechterenkel opgelopen en zal daarmee enkele dagen aan de kant staan, bevestigde Chelsea-coach Thomas Tuchel na afloop.

Bekijk hier de beelden:

Sterk begin

Big Rom zag zo de ideale kans om nog eens een doelpuntje mee te pikken aan zijn neus voorbijgaan. Het laatste doelpunt voor zijn club dateert nu al van 14 september, toen hij de Champions League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg besliste.

‘We zijn nog aan het leren hoe Romelu de ruimte zoekt en hoe we hem het meest efficiënt kunnen gebruiken’, vertelde Tüchel op zijn persbabbel na de zuinige 0-1-winst in de Premier League tegen Brentford. ‘Wij moeten ons nog aanpassen aan hem en hij moet zich nog aanpassen aan het team.’ Daar leken Lukaku en zijn ploegmaats in de eerste twintig minuten tegen Malmö dan toch nog maar weinig last van te hebben.

Hongerig als hij is, eiste Lukaku constant de bal op. Al na vijf minuten spelen bediende hij spitsbroeder Timo Werner uitstekend, maar de Duitser zette de bal van dichtbij onbegrijpelijk naast. Niet veel later was het Lukaku zelf die de Zweedse doelman voor het eerst aan het werk zette en dan was er na 23 minuten die strafschopfout op hem, een fase waarbij Lukaku weer niet van de bal te zetten was. Het leek een kwestie van tijd vooraleer Lukaku de netten zou doen trillen, maar het waren zijn ploegmaats die gretig de weg naar doel vonden. Andreas Christensen opende de score, Jorginho zette twee strafschoppen om en ook Lukaku’s vervanger Kai Havertz pikte zijn doelpuntje mee: 4-0.

