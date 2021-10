Alle coronacijfers blijven in het rood

Alle coronacijfers blijven donderdag in negatieve zin evolueren. Dat blijkt donderdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Er liggen momenteel bijna duizend covidpatiënten in het ziekenhuis, een stijging met ruim een kwart tegenover een week geleden. Ook het aantal patiënten op intensieve zorg is gevoelig gestegen, met een vijfde tegenover een week eerder, tot 240. Er werden de afgelopen week elke dag gemiddeld bijna 90 covidpatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met de helft in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

Tussen 11 en 17 oktober waren er in ons land elke dag gemiddeld bijna 3.250 coronabesmettingen, ook een stijging met de helft in vergelijking met de zeven dagen ervoor. In hetzelfde tijdsbestek werden er dagelijks gemiddeld meer dan 50.000 tests afgenomen, een stijging met ruim een tiende. De positiviteitsratio klimt zo tot bijna 7 procent. Op 100 tests blijken dus ongeveer 7 personen positief.

Het reproductiegetal klimt verder tot 1,33. Als die waarde boven de ‘1’ ligt, verhevigt de epidemie in ons land. Op een week tijd steeg de r-waarde met exact een derde.

Dagelijks overleden in dezelfde periode gemiddeld twaalf covidpatiënten, een stijging met een derde. Er zijn nu al bijna 26.000 covid-overlijdens vastgesteld in ons land sinds het begin van de pandemie.

De vaccinatiegraad tot slot ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 87 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 75 procent minstens één keer gevaccineerd.

