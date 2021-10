Overleg bij Van Quickenborne, Verlinden en Schlitz na aanrandingen in Brusselse bars: ‘Plaag van seksueel geweld’

De kabinetten van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz hebben vandaag overlegd over seksueel geweld. De berichten over misstanden in een aantal Brusselse bars waren de aanleiding.

Na de getuigenissen van enkele vrouwen die in twee cafés in Elsene gedrogeerd en nadien verkracht zouden zijn door een barman, blijft het verhalen regenen over misbruik in bars in de hoofdstad. Die worden gedeeld via de instagrampagina ‘@balance_ton_bar, wat zoveel betekent als ‘ontmasker je bar’.

Naar aanleiding van die verhalen vond er woensdagmiddag een spoedoverleg plaats tussen de kabinetten van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo), op initiatief van die laatste.

Dat werd een ‘zeer constructieve’ bijeenkomst, laat Schlitz woensdagavond weten. De drie politici delen eenzelfde gevoel van urgentie, klinkt het.

Er wordt nog gewerkt aan een nationaal plan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld, maar in afwachting daarvan zijn Van Quickenborne, Verlinden en Schlitz wel al overeengekomen om enkele maatregelen sneller in te voeren. Het gaat om een efficiëntere verzameling van bewijsmateriaal in gevallen van seksueel geweld, een grotere zichtbaarheid voor de zorgcentra voor seksueel geweld (ZSG) en een betere opvang van de slachtoffers.

‘Dark number’

Daarnaast willen de drie een proefproject op poten zetten om het ‘dark nummer’ te bestrijden. Het verschil tussen het aantal getuigenissen dat de laatste dagen op internet verscheen en de cijfers van de politie en de zorgcentra na seksueel geweld, is immers aanzienlijk, klinkt het.

Eerder werd al beslist om twee extra zorgcentra voor seksueel geweld te openen, boven op de bestaande centra in Brussel, Luik en Antwerpen. De twee nieuwe centra komen in Antwerpen en Charleroi en openen in november de deuren. In de loop van volgend jaar komen er nog nieuwe zorgcentra, voornamelijk in West-Vlaanderen.

Daarnaast wordt het seksueel strafrecht hervormd. Die tekst van minister Van Quickenborne ligt voor in de Kamer en voert onder meer uitdrukkelijk het begrip ‘instemming’ in voor seksuele handelingen. Er wordt ook gepreciseerd dat dat niet gelijkstaat aan de afwezigheid van verzet. Daarnaast wordt onder meer nog de definitie van verkrachting verruimd.

Onderzoek

Het parket laat weten dat ze op dit moment bezig is met het verzamelen van materiële bewijzen, zoals biologische sporen, camerabeelden en getuigenissen. ‘Naast het verzamelen van deze bewijzen, worden er ook zo veel mogelijk getuigen geïdentificeerd en verhoord zodat de verdachte, op het geschikte tijdstip, geconfronteerd kan worden met deze elementen’, klinkt het.

De woordvoerder van het parket zegt dat er meerdere klachten zijn ontvangen, ‘maar daar kan op dit moment geen aantal op geplakt worden’, zegt Willemien Baert. ‘We beseffen heel goed dat dit onderwerp enorm leeft, maar met betrekking tot de feiten in Elsene kunnen we, gelet op het geheim van het onderzoek, geen verdere details meedelen.’