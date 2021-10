Parket gaat in beroep tegen veroordeling Paul Rusesabagina

Het Rwandees parket heeft woensdag aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordeling tot 25 jaar cel van de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, een voormalige hoteluitbater die inspiratie vormde voor de film Hotel Rwanda en die een fervente tegenstander van president Paul Kagame is geworden.

In september achtte een rechtbank Rusesebagina schuldig aan terrorisme. Met name is hij ‘stichtend lid’ van de rebellengroep Nationaal Bevrijdingsfront (FNL), die in 2018 en 2019 moordende aanslagen heeft gepleegd.

De veroordeelde heeft dat steeds ontkend. Bekend is wel dat hij betrokken was bij de oprichting van oppositiepartij MRCD, waarvan de FLN de gewapende arm is.

Als directeur van het befaamde Hôtel des Mille Collines in Kigali redde Rusesabagina, zelf een Hutu, meer dan 1.000 mensenlevens tijdens de genocide van 1994. Bij de volkerenmoord door aanhangers van het vroegere Hutu-regime vielen ruim 800.000 doden, vooral Tutsi’s.

Rusesabagina is ook bekend als de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film Hotel Rwanda heeft geïnspireerd.