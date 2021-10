Parket vraagt geduld in onderzoek over verhalen van seksueel geweld in Elsense cafés

Het Brusselse parket opende een onderzoek naar een barman van twee cafés in Elsene, na getuigenissen van vrouwen die gedrogeerd en vervolgens seksueel misbruikt zouden zijn geweest. ‘We nemen de klachten zeer ernstig, maar in dit onderzoek kunnen we heel weinig communiceren’, klinkt het.

Begin oktober waarschuwden verschillende mensen op sociale media voor de betrokken café-werknemer. Die zou eerst in één café in de omgeving van het kerkhof gewerkt hebben, en vervolgens in een ander van dezelfde eigenaar, en zou van zijn job geprofiteerd hebben om zich te vergrijpen aan verschillende vrouwelijke klanten. Volgens de verhalen die op sociale media de ronde doen, zou de man de klanten gedrogeerd hebben en vervolgens verkracht hebben in de toiletten van de bar.

Het parket deelde vorige week mee dat er een onderzoek naar de feiten liep, maar sindsdien zijn er op sociale media alleen maar meer getuigenissen naar boven gekomen, ook over feiten die zich bij andere gelegenheden zouden hebben voorgedaan.

Het parket laat weten dat ze op dit moment bezig is met het verzamelen van materiële bewijzen, zoals biologische sporen, camerabeelden en getuigenissen. ‘Naast het verzamelen van deze bewijzen, worden er ook zo veel mogelijk getuigen geïdentificeerd en verhoord zodat de verdachte, op het geschikte tijdstip, geconfronteerd kan worden met deze elementen’, klinkt het.

De woordvoerder van het parket zegt dat er meerdere klachten zijn ontvangen, ‘maar daar kan op dit moment geen aantal op geplakt worden’, zegt Willemien Baert. ‘We beseffen heel goed dat dit onderwerp enorm leeft, maar met betrekking tot de feiten in Elsene kunnen we, gelet op het geheim van het onderzoek, geen verdere details meedelen.’

Na de getuigenissen over de cafés in Elsene, verschijnen nu ook meerdere verhalen op sociale media over andere Brusselse cafés.

Om de zwijgcultuur rond seksueel geweld te doorbreken en als steun voor de slachtoffers stapten vorige week donderdag 1.300 mensen op in een mars. Ook aanstaande donderdag wordt een nieuwe betoging verwacht.