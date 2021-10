De 28-jarige Jade Pursill was samen met een vriend aan het duiken aan de Ningaloo-kust in het westen van Australië, toen ze plots werden vergezeld door een walvishaai. Het nieuwsgierige dier stak zijn kop boven water en ontdekte dat er nog een dier in de buurt was, namelijk Jades hond Sailor. De twee hadden even een speciaal moment samen.

‘Het was zo’n onschuldige interactie, ik voelde me zo gelukkig dat ik het mocht meemaken. Als je bedenkt dat Sailor waarschijnlijk de enige hond ter wereld is die een walvishaai heeft “gekust”, is dat best bijzonder’, liet Pursill weten aan persagentschap Reuters. De video werd intussen al meer dan 35.000 keer bekeken op sociale media.