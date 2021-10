Aleksej Navalny krijgt Sacharovprijs van Europees parlement

De gevangengenomen Russische opposant Aleksej Navalny heeft de Sacharovprijs gekregen van het Europese parlement. Daarmee zet Europa elk jaar een persoon, groep of collectief in de kijker gezet die zich op een bijzondere manier inzet voor de ontwikkeling van de democratie en de rechtsstaat, de bescherming van de rechten van minderheden en de rechten en fundamentele vrijheden van de mens.

Het moet een doorn in het oog zijn van Rusland: het Europees Parlement reikt de Sacharovprijs uit aan Aleksej Navalny. De russische opposant is een luis in de pels van de Russische president Vladimir Poetin en werd vorig jaar vergiftigd. Navalny herstelde, maar werd begin dit jaar opgepakt toen hij naar Moskou terugkeerde. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en zit op gesloten in een zwaarbewaakt strafkamp. De EU reageerde met sancties tegenover Rusland.

Navalny werd genomineerd door de Europese Volkspartij en het liberale Renew Europe.

Andere genomineerden voor de Sacharovprijs waren de onderdrukte Afghaanse vrouwen en Jeanine Añez, de Boliviaanse interimpresident die wordt beschuldigd van een staatsgreep en symbool staat voor de manier waarop in Latijns-Amerika dissidenten soms zwaar worden aangepakt.

Eerdere winnaars van de Sacharovprijs waren Zuid-Afrikaans president Nelson Mandela en de Afghaanse activist voor het recht op onderwijs Malala Yousafzai. De winnaars krijgen 50.000 euro. De prijs is overigens genomed naar de Russische dissident Andrei Sacharov.