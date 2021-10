Olympisch vuur aangekomen in China onder kritiek

Het olympisch vuur voor de Winterspelen van 2022 in Peking is aangekomen in China. Tegelijkertijd uiten verschillende activisten en oud-olympiërs kritiek dat de Spelen doorgaan in een land dat controversieel is op het gebied van mensenrechten.

Het vuur werd dinsdag in Athene aan het Chinese organisatiecomité overhandigd tijdens een plechtigheid in het Panathinaikonstadion, waar in 1896 de eerste moderne Spelen plaatsvonden. De voorzitter van het Grieks olympisch comité Spyros Kapralos gaf een lantaarn door aan de vicevoorzitter van het Chinese organisatiecomité Yu Zaiqing.

De vlam zal later op de dinsdag in de Chinese hoofdstad aankomen wat de start zal zijn van een Chinese fakkeltocht die eindigt met de openingsceremonie van de Winterspelen op 4 februari. ‘Als een symbool van de Olympische geest zal de Olympische vlam naar de Grote Muur en andere delen van China reizen en het licht van vrede en vriendschap meebrengen’, aldus Yu.

Mensenrechten

Tijdens de ceremonie sloot de Griekse politie de toegang tot het stadion urenlang af en werd het gebouw omsingeld door beveiligingspersoneel uit angst voor protesten. Toen de vlam maandag - zoals de traditie het voorschrijft - in de antieke site van Olympia werd aangestoken, werd de plechtigheid kort verstoord door betogers die de mensenrechtenschendingen in Tibet en Hongkong door de Chinese overheid wilden aanklagen.

Mensenrechtengroepen hebben herhaaldelijk het Internationaal Olympisch Comité (IOC) herhaaldelijk gevraagd om de Spelen uit te stellen en het evenement te verplaatsen, tenzij China een einde maakt aan de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren en andere moslimminderheidsgroepen. Sommige Amerikaanse oud-olympiërs roepen de huidige generatie op tot een boycot.

De Chinese autoriteiten worden ervan beschuldigd die groepen sinds 2016 te onderwerpen aan dwangarbeid en vast te houden in kampen. China ontkent wangedrag en zegt dat het trainingscentra heeft opgezet om extremisme te bestrijden.

De Winterspelen vinden plaats van 4 tot 20 februari 2022. Peking wordt de eerste stad waar zowel de Olympische Zomer- als de Winterspelen plaatsvinden.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP