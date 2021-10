Verdachte van bedreigen Nederlandse premier komt nog niet vrij

Een 22-jarige Amsterdammer wordt ervan verdacht Mark Rutte te bedreigen. De rechtbank achtte de kans groot dat hij door zal gaan met berichten plaatsen op sociale media als hij vrijkomt. Dat meldt NOS.

Sinds september werden al elf mensen opgepakt of veroordeeld wegens bedreiging van aftredend premier Rutte. Een van hen is Y.O., een 22-jarige Amsterdammer die opruiende berichten op sociale media plaatste gericht aan Rutte. In berichten op Telegram had hij het over ‘het bestormen van het parlement’ en ‘het afknallen van Rutte als hij buiten gaat fietsen’, zo schrijft de Nederlandse omroep NOS op basis van de aanklacht.

Op een pro-formazitting van de rechtbank werd beslist dat hij langer vast blijft zitten, omdat de kans groot is dat hij opnieuw zal overgaan op dreigberichten. Bovendien loopt er nog een onderzoek naar zijn psychische gezondheid.

In september raakte bekend dat de Nederlandse premier zwaarder beveiligd wordt dan voorheen, wat tot heel wat speculatie over mogelijke dreigingen leidde. Ook Sigrid Kaag, de leider van D66, kreeg al doods­bedreigingen. De man die Kaag via Facebook ­bedreigde, werd veroordeeld tot vijf maanden cel.