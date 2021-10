Toneelhuis wil ‘verjongen, vervrouwelijken en vervormen’

Kathleen Treier, de nieuwe artistiek leider van Toneelhuis, heeft de koers voorgesteld die het Antwerpse stadstheater in de toekomst zal varen. ‘Het is geen revolutie, maar een radicaal gestuurde evolutie.’

Dat de gezelschappen Olympique Dramatique en FC Bergman ook de komende jaren producties zullen blijven maken onder de vlag van Toneelhuis, was al geweten. Nu werd ook bekend dat drie nieuwe, jonge theatermakers toetreden tot de vaste artistieke kern: Lisaboa Houbrechts, Gorges Ocloo en Benjamin Abel Meirhaeghe.

Dat betekent dus dat Benjamin Verdonck en Mokhallad Rasem uitstromen, net als de drie jonge makers Hannah De Meyer, Bosse Provoost en Timeau De Keyser. Zij maakten de voorbije jaren producties onder het artistiek leiderschap van Guy Cassiers, die sinds 2006 directeur was van Toneelhuis.

Nieuwe generatie aan zet

Treier noemt het geen revolutie, maar toch een radicale verandering. ‘We maken scherpe artistieke keuzes, geven kansen aan uiteenlopend talent en brengen nieuwe perspectieven binnen. We vervrouwelijken, verkleuren en vervormen.’ Met vijf in plaats van negen vaste theatermakers hoopt ze ook meer financiële mogelijkheden in te zetten per afzonderlijk project.

Die keuze voor de nieuwe generatie komt ook tot uiting in de ‘vrije ruimte’, waarbij ieder jaar meerdere theatermakers een productie kunnen maken bij Toneelhuis. Naomi Velissariou bijt de spits af met een feestelijke bewerking van Atropa van Tom Lanoye, ooit door Cassiers nog opgevoerd bij Toneelhuis. Ook de Antwerpse multidisciplinair kunstenaar Jaouad Alloul maakt er zijn eerste grootschalige productie.

Op zoek naar nieuwe zaal

Daarmee zet Toneelhuis voluit in op de grote zaal van de Bourlaschouwburg. ‘We kiezen voor allroundartiesten die het hele productieplatform van Toneelhuis willen benutten: het decoratelier, de kostuumontwerpers, geluidsartiesten ...’, aldus Elsemieke Scholte, die overkomt van werkplaats De Theatermaker en hoofd artistieke innovatie wordt.

Het pand van V36, het tweede plateau van Toneelhuis op het Antwerpse Zuid, is intussen verkocht. ‘In de plaats huren we nu een nieuwe infrastructuur in de Kambalastraat aan het Eilandje’, vertelt algemeen directeur Maud Van de Velde. ‘Naast repetitiezalen en opslagruimtes komt er ook een tribune voor honderd toeschouwers. Drie keer per jaar mogen we er een maand opvoeringen organiseren.’

Toch zoekt het Antwerpse stadstheater nog naar een nieuw en groter podium, zeker omdat de Bourla in 2025 en 2026 anderhalf jaar moet sluiten voor verbouwingen. Daarvoor kijkt het in de eerste plaats naar de stad, die de Bourla in concessie geeft aan Toneelhuis.

Het nieuwe artistieke programma start pas bij het seizoen 2022-2023. Dit najaar schrijft Treier het nieuwe structurele subsidiedossier, waarbij Toneelhuis kandideert voor de nieuwe tienjarige in plaats van vijfjarige werkingsmiddelen. Cassiers gaat na dit seizoen verder als freelance theater- en operaregisseur, vooral in Frankrijk.