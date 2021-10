FIT-topvrouw Claire Tillekaerts gaat met pensioen

Claire Tillekaerts, als ceo van Flanders Investment & Trade de belangrijkste Belgische handelsdiplomate, gaat in juni volgend jaar met pensioen. De Vlaamse regering start de zoektocht naar een opvolger.

Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van het Vlaamse agentschap Flanders Investment & Trade (FIT), vertrekt op 30 juni volgend jaar met pensioen. Tillekaerts is de belangrijkste handelsdiplomate van het land. Vlaanderen is goed voor meer dan 80 procent van de Belgische export.

Tillekaerts, die in juni volgend jaar 65 jaar oud zal zijn, heeft een lange staat van dienst. Ze werd in 2006 algemeen directeur bij FIT en in 2012 gedelegeerd bestuurder. Daarvoor werkte ze als juriste en advocate.

De Gentse is ook actief bij de Nationale Bank van België, sinds mei vorig jaar is ze er voorzitter van de regentenraad. Tot gisteren was Tillekaerts nog op missie in Zweden met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Later deze maand trekt ze naar de Wereldexpo in Dubai.

Bij FIT geeft Tillekaerts leiding aan zo’n 325 medewerkers, verspreid over 96 kantoren over de hele wereld. Het kabinet van Jambon laat weten dat er een procedure zal worden opgestart om een opvolger voor Tillekaerts te vinden.