Dieter Penninckx neemt wraak op Paul Lembrechts

Paul Lembrechts stapt op als ceo van FNG nadat de aandeelhouders van FNG hebben geweigerd om zijn loon goed te keuren.

Het conflict tussen Paul Lembrechts, de ceo van wat overblijft van de retailholding FNG, en de stichters rond Dieter Penninckx is vanochtend ontploft. De aandeelhouders weigerden om het loon van Lembrechts goed te keuren, waarna hij ontslag nam als bestuurder en als ceo.

Penninckx, die tot in april 2020 zelf ceo was van FNG, had al herhaaldelijk aangegeven dat hij in gesprek wilde gaan met het nieuwe bestuur. Lembrechts zei ‘geen behoefte te hebben aan contact met Penninckx’. Het ongenoegen tussen de nieuwe ploeg en de stichters, die voorwerp zijn van een gerechtelijk onderzoek, sluimert al vele maanden.

Opvallend is ook dat bij de stemming over de kwijting enkele oudgedienden geen kwijting als bestuurder krijgen. Dat betekent dat ze in theorie kwetsbaar blijven om op mogelijke bestuursfouten aangesproken te worden. Het niet geven van de kwijting lijkt in de eerste plaats een psychologische zet. Onder meer Gino Van Ossel, vrijwel vanaf dag één betrokken bij de expansie van FNG, kreeg geen kwijting. Des te opvallender is dat Emiel Lathouwers (ex-AS Adventure), ook al vele jaren een medestander van Penninckx, wel kwijting kreeg. Een duidelijk signaal dat de relatie tussen Van Ossel en de stichters bekoeld is. Ook Roald Borré (PMV), Elke Kestens en Philippe Vandeurzen kregen geen kwijting.

FNG maakt in een persbericht ook nog bekend dat de gepland kapitaalherschikking – lees: beursgang – van de Scandinavische webwinkel Ellos dit jaar niet meer doorgaat. Er wordt nu gemikt op de eerste helft van volgend jaar. Ellos publiceerde eerder al bijzonder zwakke halfjaarcijfers.