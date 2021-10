De oostkust van Australië wordt al dagen geteisterd door uitzonderlijke hagelstormen. Die hebben op heel wat plaatsen schade aangericht. Zo is het plafond van een winkelcentrum in Coffs Harbour in Nieuw-Zuid-Wales ingezakt door het gewicht ervan. Het Bureau of Meteorology Australia heeft bevestigd dat er hagelstenen vielen met een diameter van wel 16 centimeter. Bekijk het in de video hierboven.