Belgische Manchester City-fan aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge

Een Belgische fan van Manchester City is dinsdagavond na de wedstrijd van zijn favoriete club tegen Club Brugge aangevallen. Het gaat om een 63-jarige fan.

De Belgische Manchester City-fan was aangesloten bij Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van de ploeg van Kevin De Bruyne waarmee ook Belgische fans naar thuiswedstrijden en uitwedstrijden gaan kijken. Op het Facebook-account van die supportersclub schrijft de zoon van het slachtoffer hoe zijn vader ‘laf aangevallen’ werd bij een tussenstop in Drongen ‘omwille van zijn City-sjaal’.

‘We hopen dat de daders gevonden én bestraft worden. We waren overal in Engeland en de rest van Europa, nooit agressie. We komen één keer in België en je wordt voor dood achtergelaten’, schrijft de zoon nog.