Minstens dertien doden bij bomaanslag in Damascus

Bij een bomaanslag gericht tegen een bus van het Syrische leger zijn dinsdag in de Syrische hoofdstad Damascus minstens dertien doden gevallen. Dat meldt het officiële persagentschap Sana.

Terroristen hebben een bus van het Syrische leger doen ontploffen. De aanslag vond tijdens het spitsuur plaats. Volgens het Syrische persagentschap waren twee explosieven tot ontploffing gebracht toen de bus een brug overstak. Volgens Al Jazeera konden de militairen een derde bom ontwijken. De aanslag doodde 13 legermensen, drie mensen raakten gewond. Het is de dodelijkste aanslag in lange tijd in Syrië.

Legervoertuigen waren al eerder het doelwit van het fel verzwakte IS. De troepen van Assad hebben, met de hulp van de Russen, grotendeels de controle teruggewonnen over Syrië.