Netflix pronkt met sterke kwartaalcijfers

In het derde kwartaal steeg het aantal abonnementen op streamingplatform Netflix wereldwijd met 4,4 miljoen tot net geen 214 miljoen. Dat meldt het bedrijf zelf. Met de Koreaanse reeks ‘Squid game’ heeft het, alweer naar eigen zeggen, zijn grootste hit ooit te pakken.

Streamingplatform Netflix rekende op 3,5 miljoen nieuwe klanten voor het derde kwartaal, maar overtreft die verwachtingen ruimschoots met bijna een miljoen extra nieuwe klanten. Voor het huidige kwartaal verwacht het streamingbedrijf nog eens 8,5 miljoen nieuwe klanten, allicht geholpen door de wereldwijde hit Squid game. Die reeks verscheen pas in de laatste week van september, een week voordat de kwartaalcijfers werden afgesloten. Het effect van de Zuid-Koreaanse hype op de abonnementen zal dus pas in het huidige kwartaal duidelijk worden. Volgens de streamingdienst keek een recordaantal van 142 miljoen mensen naar Squid game. Goed om weten: voor Netflix ben je na twee minuten al een kijker.

De Amerikaanse streamingreus kon ook erg goede financiële resultaten voorleggen. De nettowinst steeg in de periode van juli tot september met 80 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 1,45 miljard dollar (1,25 miljard euro). De omzet steeg met 16 procent tot 7,5 miljard dollar (6,4 miljoen euro). Dat komt ook omdat Netflix in verschillende landen de abonnementskosten verhoogde. Ook in ons land werden deze maand de prijzen opgetrokken.

Karig met cijfers

Het Amerikaanse streamingbedrijf staat er wel om gekend erg karig te zijn met cijfers en enkel te communiceren wanneer er positief nieuws te melden valt. Ook laat de streamingdienst die cijfers niet toetsen bij een onafhankelijke marktonderzoeker, zoals reguliere zenders doen. Een recent lek bij Bloomberg Newsverschafte wel meer inzicht in de waardering van Netflixreeksen. Daaruit blijkt dat Netflix een score berekent die aangeeft in hoeverre een televisiereeks bijdraagt aan nieuwe abonnees of abonnees ervan weerhoudt te vertrekken.

De positieve PR kan Netflix op dit moment ongetwijfeld goed gebruiken. Intern rommelt het, na een special van stand-upcomedian Dave Chappelle, waarin hij de transgemeenschap op de korrel neemt. Netflix-ceo Ted Sarandos verdedigde de vrijheid van Chappelle om de grenzen van toelaatbaarheid op te zoeken in zijn comedy, maar kreeg de crisis niet bezworen. Een walk-out van het personeel dreigt. Daarnaast krijgt de streaminggigant wereldwijd steeds meer te duchten concurrentie van nieuwkomers als Disney+, HBO Max en Apple+.