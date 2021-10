FBI voert huiszoekingen uit in woningen gelinkt aan Russische oligarch

De Amerikaanse federale politie FBI heeft dinsdag huiszoekingen uitgevoerd in twee woningen die gelinkt zijn aan de Russische oligarch Oleg Deripaska. Hij behoort tot de nauwe kring van de Russische president Vladimir Poetin.

De huiszoekingen vonden plaats in Washington D.C. en New York en zijn gelinkt aan een onderzoek naar mogelijke schendingen van de sancties die de VS oplegden aan de Rus. Er werd onder meer een wagen weggesleept.

Ook in New York werd een woning gelinkt aan Deripaska doorzocht, en werden dozen meegenomen. Foto: AP

Het Amerikaanse ministerie van Financiën bevroor in 2018 de activa van Deripaska in de VS en legde een verbod op om nog zaken met hem te doen. Reden was een onderzoek naar het witwassen van geld en afpersing. De oligarch zou ook smeergeld hebben aangeboden aan een overheidsfunctionaris, opdracht hebben gegeven voor de moord op een zakenman en banden hebben met de Russische maffia.

Oleg Deripaska. Foto: Bloomberg

De naam van Oleg Deripaska duikt ook geregeld op in het onderzoek naar de vermeende Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Volgens documenten zou de voormalige campagnedirecteur van Donald Trump, Paul Manafort, vertrouwelijke informatie gedeeld hebben met Deripaska en met Konstantin Kilimnik, een agent van de Russische inlichtingendiensten. Miljardair Deripaska zou Manafort, die voor hem had gewerkt en miljoenen aan schulden bij hem had, tijdens de presidentscampagne in 2016 onder druk hebben gezet.

Manafort werd veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor verschillende beschuldigingen van fraude, maar Donald Trump verleende hem gratie kort voor hij uit het Witte Huis vertrok.