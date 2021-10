Noord-Korea vuurt projectiel af

Noord-Korea heeft een ongeïdentificeerd projectiel afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap dinsdag.

Volgens de Zuid-Koreaanse stafchefs van het leger werd de raket afgevuurd in de Oostzee, ook gekend als de Zee van Japan. Verdere details zijn voorlopig niet bekend.

De lancering komt er nadat Noord-Korea en Zuid-Korea afgelopen maand hun rechtstreekse communicatielijnen hadden hersteld.

Seoel drukte eerder deze maand zijn hoop uit rond de hervatting van de inter-Koreaanse dialoog. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dan weer dat de communicatielijnen hersteld werden als onderdeel van de inspanningen om de relaties te verbeteren en vrede te creëren op het Koreaanse schiereiland.

Nucleair programma

De resoluties van de Verenigde Naties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen. Op die raketten kan ook een kernkop gemonteerd worden. Toch heeft Pyongyang, dat onderworpen is aan internationale sancties vanwege zijn nucleaire programma, de afgelopen weken verschillende raketten afgevuurd.

De onderhandelingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten rond het stopzetten van het nucleaire programma en het opheffen van de sancties hebben geen vooruitgang meer geboekt sinds de mislukte top tussen Kim Jong-un en de voormalige president van de VS Donald Trump in Vietnam in 2019.

De speciale VS-gezant voor Noord-Korea heeft maandag tijdens een overleg met zijn Zuid-Koreaanse collega nog opgeroepen tot nieuwe gesprekken met Noord-Korea.