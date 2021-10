Noord-Korea bevestigt test met ‘nieuw type’ ballistische raket vanop onderzeeër

Noord-Korea heeft met succes een ‘nieuw type’ ballistische raket getest, afgevuurd vanop een onderzeeër. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia woensdagochtend. Pyongyang bevestigt zo het nieuws dat het een ballistische raket had afgevuurd, dinsdag gemeld door Zuid-Korea. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt woensdag samen voor een spoedzitting over Noord-Korea.

Het nieuwe wapen is uitgerust met ‘talrijke geavanceerde technologieën rond de controle en besturing’ ervan, aldus het officiële Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. De raket werd afgevuurd vanop dezelfde onderzeeërs als diegene waarmee Noord-Korea vijf jaar geleden zijn eerste test uitvoerde met een ballistische raket die vanop een onderzeeër kan worden afgevuurd (SLBM, submarine-launched ballistic missile).

De mededeling, die geciteerd wordt door het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap, meldt dat de nieuwe raket volgens Noord-Korea ‘een grote bijdrage zal leveren aan de vooruitgang van ons land op het vlak van defensietechnologie en de operationele capaciteiten van de marine onder water’.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de lancering van de raket niet geobserveerd, aldus KCNA nog.

Spoedzitting VN

Het Zuid-Koreaanse leger meldde dinsdag dat Noord-Korea een korteafstandsraket had afgevuurd van in de buurt van Sinpo, waar de scheepswerf voor onderzeeërs is gelegen. De ballistische raket zou terechtgekomen zijn in de Zee van Japan. Volgens Yonhap gaat het om de achtste grote rakettest van Noord-Korea.

De VN-Veiligheidsraad komt woensdag in spoedzitting bijeen over Noord-Korea, dat zijn militaire capaciteiten sterk aan het uitbreiden is. De zitting die achter gesloten deuren zal plaatsvinden, werd gevraagd door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, aldus diplomatieke bronnen.