Arrestaties in België, Luxemburg en Italië in onderzoek naar sociale dumping

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel heeft dinsdag, in een onderzoek naar sociale dumping, acht arrestaties verricht in België, Luxemburg en Italië. Een tachtigtal politieagenten voerde gelijktijdig ongeveer dertig huiszoekingen uit, samen met 26 inspecteurs van de sociale inspectie.

Acht verdachten werden voorgeleid bij de Belgische onderzoeksrechter die het onderzoek leidt, één verdachte is onder Europees aanhoudingsbevel geplaatst in Italië. Ook nam de politie 32 luxevoertuigen in beslag, ongeveer 300.000 euro cash, vastgoed en talrijke waardevolle voorwerpen.

Het is een bezoek van het Toezicht op de Sociale Wetten aan een werf dat het onderzoek in gang zette, zegt het arbeidsauditoraat, het openbaar ministerie bij de arbeidsrechtbank, in een persbericht. Het arbeidsauditoraat besliste vervolgens om een gerechtelijk onderzoek te openen. ‘Het onderzoek, onder leiding van de onderzoeksrechter, leidde uiteindelijk tot de operatie van 19 oktober.’

Roemeense werknemers

Een netwerk van Belgische en buitenlandse bedrijven, en hun zaakvoerders, worden ervan verdacht dat ze Roemeense werknemers naar België haalden via vennootschappen in verschillende Europese landen. Europese en nationale wetgeving rond detachering, sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden werden daarbij met de voeten getreden.

De FGP Brussel kreeg voor de huiszoeking dinsdag bijstand van Europol en van Italiaanse en Luxemburgse politieagenten. ‘Deze zaak geeft weer dat het openbaar ministerie prioriteit maakt van de strijd tegen ernstige en georganiseerde sociale fraude in het algemeen, en tegen sociale dumping in het bijzonder’, aldus het auditoraat.