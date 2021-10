Alle inzittenden gered na vliegtuigcrash in Texas

In de buurt van Houston, in de Amerikaanse stad Texas, is dinsdag een vliegtuig gecrasht bij het opstijgen. De 21 inzittenden konden zich in veiligheid brengen voor het vliegtuig in brand vloog, melden de brandweer en de lokale autoriteiten. Slechts één persoon raakte lichtgewond.

‘Alle personen aan boord, de achttien passagiers en drie bemanningsleden, hebben het ongeval overleefd’, aldus sergeant Stephen Woodard tijdens een persconferentie.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend (plaatselijke tijd). Het vliegtuig, een McDonnell Douglas dat vertrok richting Boston, botste tegen een hek en vloog vervolgens in brand in een veld, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Het toestel is bijna volledig vernield door het vuur, blijkt uit televisiebeelden.

De passagiers, die onderweg waren naar een baseballwedstrijd, konden zichzelf in veiligheid brengen voor het vliegtuig in brand vloog. Slechts één persoon raakte lichtgewond.

Er werd een onderzoek geopend naar de omstandigheden van de crash.