Inwoners Oudsbergen moeten tien dagen lang sociale contacten beperken

De inwoners van Oudsbergen moeten de komende tien dagen hun sociale contacten beperken en krijgen het advies om op drukke plaatsen en binnen het mondmasker opnieuw te dragen, dus ook op plaatsen waar het nu niet meer verplicht is. Dat maakte burgemeester Marco Goossens (CD&V) van Oudsbergen dinsdagavond bekend. Maandag bleek dat de gemeente geconfronteerd werd met een razendsnelle stijging van het aantal coronabesmettingen.

‘In het belang van alle Oudsbergenaren moeten we deze stijging dringend afremmen. We kunnen dat doen door tot en met 29 oktober het aantal sociale contacten zo veel mogelijk te beperken’, laat burgemeester Goossens weten. ‘Door voor een korte periode het sociale leven op pauze te zetten, kunnen we de opmars een halt toeroepen.

Naast het vermijden van alle niet noodzakelijke sociale contacten vraagt de gemeente aan de inwoners ook een mondmasker te dragen. ‘Daar komen de andere normale maatregelen bij, zoals het houden van anderhalve meter afstand, handen wassen en thuisblijven bij symptomen’, aldus Goossens nog. ‘Als gemeentebestuur annuleren we tot en met 29 oktober al onze eigen activiteiten. In de gemeentehuizen vragen we de bezoekers opnieuw een mondmasker te dragen.’

De medewerkers van de gemeente is gevraagd weer zo veel mogelijk aan telewerken te doen. Door verschillende besmettingen bij de basisschool Klim-Op gaan alle vestigingen deze week in rustpauze, in afwachting van de verdere testresultaten. De school informeert ouders en leerlingen. Komend weekend volgt dan een evaluatie.

Maandag raakte bekend dat er een opstoot aan coronabesmettingen was in Oudsbergen, die onder meer gelinkt werd aan de drukke kermisweek in Meeuwen. Burgemeester Goossens verklaarde toen dat er een zestigtal besmettingen in zijn gemeente waren vastgesteld.