De schaduw van Dutroux (deel 4) | Het verdriet van België

Het is een kwart eeuw geleden dat Dutroux werd opgepakt, de meisjes werden teruggevonden, en uiteindelijk de Witte Mars plaatsvond. In deze aflevering gaan justitiejournalist Gabriella Adèr en correspondent België Anouk van Kampen terug naar het oude huis van Dutroux in Marcinelle om te zien hoe de wijk sindsdien veranderd is. Ze spreken Gino Russo, de vader van Melissa, over hoe hij omging met de moord op zijn dochter. En ze werpen een blik op de traumaverwerking van België: kan België deze zaak al achter zich laten, of blijft het spook Dutroux er rondwaren?