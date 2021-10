4,5 ton cocaïne voor Antwerpen onderschept in Ecuador

In de haven van Guayaquil in Ecuador werd dit weekend 4,5 ton cocaïne in beslag genomen. De lading was bedoeld voor transport naar Antwerpen en werd gevonden door lokale eenheden van het Container Controle Programma, dat onder leiding staat van de Verenigde Naties.

Twee ladingen van 2 en 2,5 ton cocaïne werden dit weekend gevonden in een container met bestemming Antwerpen. Zakken vol met de drugs zaten achter de containerdeuren verstopt.

Dit jaar slaagden de Port Control Units erin om 121 ton cocaïne te onderscheppen in Latijns-Amerikaanse bronlanden. 79 ton van die cocaïne was bestemd voor de Europese markt. Volgens Bob Van den Berghe, het hoofd van het Container Control Programme, stevenen we dit jaar af op een recordvangst. Ter vergelijking, vorig jaar werd 105 ton van de drugs in beslag genomen.

‘We zien een duidelijke trend waarin smokkelaars grotere ladingen proberen te verschepen. De productie in de bronlanden zoals Peru, Colombia en Bolivia blijft wel gelijk’, aldus Van den Berghe. Volgens de coördinator van het programma valt het recordcijfers (deels) te verklaren door de coronacrisis.

Lockdown goed voor grote spelers

‘Tijdens de lockdown kregen kleine spelers het moeilijker om hun ladingen in de haven te krijgen en te verschepen. Grote spelers daarentegen profiteerden van de veranderde personeelssituatie om hun drugs te verhandelen.’ Omdat het havenpersoneel tijdens de lockdown andere taken kreeg en omdat er minder mensen aanwezig mochten zijn om het verspreidingsgevaar tegen te gaan, kregen de drugshandelaars wat meer ruimte, legt Van den Berghe uit.

Het Container Control Programme leidt havenpersoneel op om gerichte risicoanalyses uit te voeren op containers. ‘Momenteel controleren we twee procent van de 800 miljoen containers die jaarlijks de wereld rondreizen. We zouden graag op basis van risicoanalyses minder controleren, maar wel nog gerichter’, aldus Van den Berghe.