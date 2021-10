Manchester City zet Club Brugge weer met voetjes op de grond: 1-5

Bye, bye Champions League. Na een 1-5 nederlaag tegen Manchester City moet een beurs en blauw Club Brugge zich vol concentreren op de derde plaats en een doorstart in de Europa League. Een nederlaag tegen een van de beste clubelftallen van Europa was ingecalculeerd, maar niet op deze manier.

Ook het publiek keek het gelaten aan. Achter de goal probeerde de harde kern er nog het beste van te maken, maar de decibelmuur van tegen Paris Saint-Germain leek tijdens een milde herfstavond niet ingeplugd. Vanaf de openingsminuten onderging Club Brugge het scenario van een film met een onafwendbaar scenario. Het werd een roemloos verlies in mono, veel meer dan een heroïsche nederlaag in stereo.

Eén keer veerde het publiek nog wel op, toen Hans Vanaken de netten liet trillen. De Limburger scoorde in zijn vijfde Champions League-wedstrijd op rij en trekt een mooie reeks door. Het moet zowat de enige opsteker van een avond zijn waarbij Eder Balanta ook nog eens tegen (donker-)geel aankeek en de volgende wedstrijd over twee weken in Manchester mist.

De ruststand was 2-0, maar het had gerust 3 of 4-0 kunnen zijn. Rodri zag een doelpunt afgekeurd voor offisde. Kevin De Bruyne trapte een vrije schietkans (eveneens uit offsidepositie) in de handen van Simon Mignolet. Clinton Mata was plots een schim van de kranige verdediger die hij in de Belgische competitie is. Keer op keer liet hij zich door zijn rechtstreekse tegenstander Jack Grealish in de wind zetten. De “valse 9” Phil Foden draafde onvermoeibaar heen en weer en kon net niet bij een scherpe voorzet.

Na een half uur stond de 0-1 verdiend op het bord. Het doelpunt was recht uit het grote trainerscompendium van Pep Guardiola gescheurd. Foden lanceerde linksachter Cancelo in de zestien, de Argentijn hield makkelijk zijn bewaker Kamal Sowah af en nam Simon Mignolet te grazen met een fluwelen toets. Nog eens dik tien minuten later was het ook 0-2. Stanley Nsoki wilde een bal ontzetten in de zestien, maar kwam hopeloos te laat en nam Riyad Mahrez mee. De Algerijnse Fransman zette zelf de penalty om.

Club kwam er al die tijd niet aan te pas. Hans Vanaken speelde achteruit als hij in balbezit kwam, zijn mogelijke aanspeelpunten Noa Lang en Charles De Ketelaere stonden constant in de dekking en raakten geen bal. Eder Balanta speelde tussen zijn verdedigers en moest voortdurend brandjes komen blussen. Kansen waren er niet, of we zouden twee corners moeten meerekenen. De spelers van Club waren voortdurend te laat bij de bal en kreunden onder de pompende druk van de Guardiola-apostelen.

Zelfs Jack Grealish, die met zijn afgezakte kousen de indruk geeft permanent op vakantie te zijn, stortte zich als een roofdier op de Club-spelers. Kenmerkend voor de hele eerste helft was hoe hij op slag van rust Simon Mignolet opjaagde, en die geen andere keuze had dan met de bal te gaan lopen en over de zijlijn te zetten. De supporters die de wedstrijd in een van de hoeken van Jan Breydel volgden gingen met een kramp in de nek de rust in.

De tweede helft bracht geen beterschap. Club kreunde onder de druk en vergat zelf druk te zetten. Het moest nu komen maar City begon zijn andere favoriete spelletje te spelen: vlijmscherp toeslaan op de counter. Nadat met Cancelo al de linksachter had gescoord deed ook rechtsachter Kyle Walker zijn duit in een zakje. Kevin De Bruyne zorgde voor de assist, de Engelse international zette de 3-0 op het bord.

Brugs applaus voor KDB

De derde goal was het sein voor Philippe Clement én Pep Guardiola om te wisselen. Bij Club kwamen Van der Brempt en Vormer in de ploeg, bij City Gündogan en Ake. Later ging ook Kevin De Bruyne naar de kant om plaats te maken voor de 19-jarige Cole Palmer. Mooi gebaar van de Brugse fans: de Rode Duivel werd met applaus uitgeleide gedaan.

Palmer rondde bij een van zijn eerste baltoetsen een nieuwe tegenaanval van City af. De assist kwam van een andere invaller, Raheem Sterling. Club kreeg pas na de 0-4 zijn eerste kansen. Eerst kwam Ederson gevat uit op de aanstormende Van der Brempt, daarna kopte Charles De Ketelaere in de handen van de Braziliaan. Het City-publiek vermaakte zich door enkele liederen uit het brede repertoire aan te heffen. Onder anderen Anderlecht-coach Vincent Kompany en ex-Beveren-vedette Yaya Touré passeerden de revue.

Hans Vanaken mocht de eerredder maken, maar bij wijze van statement zette Riyad Mahrez de puntjes nog op de i: 1-5 en een zege die Manchester City opnieuw over Club naar de eerste plaatsen van het klassement brengt. Over twee weken volgt de “terugmatch” in City waar Club een nieuw plan mag bedenken. Minder ruimtes weggeven en zelf meer doen in balbezit. Het zijn ijdele voornemens als je weet dat je maar kan voetballen bij gratie van een van de beste clubelftallen van Europa.