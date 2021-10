Zware straf voor Antwerp FC: Bosuil blijft leeg tegen Fenerbahçe

De UEFA heeft Antwerp een zware straf opgelegd na de incidenten van eind september tegen Eintracht Frankfurt. De eerstvolgende Europese thuiswedstrijd, op 4 november tegen Fenerbahçe, moet achter gesloten deuren gespeeld worden.

‘Helaas heeft het wangedrag van enkelingen zeer grote gevolgen. Een lege Bosuil moeten aanschouwen op matchdag doet pijn’, reageert Antwerp op de clubwebsite. ‘Dit treft vooral de echte supporter, schaadt het imago van de club zowel in België als in Europa en heeft een enorme financiële impact. Duizenden supporters worden benadeeld, hoewel die zich steeds aan de waarden en normen van onze club houden en elke wedstrijd opnieuw op een ongeëvenaarde en positieve manier de ploegen aansturen.’

Voorlopig is het nog niet bekend wat er gebeurt voor de supporters die al een ticket of mini-abonnement hebben.

Zoektocht naar daders

De club laat weten dat ze in samenwerking met de politie en de UEFA blijft zoeken naar alle daders van de taferelen op 30 september. Een deel werd intussen al geïdentificeerd en zal gestraft worden. Vanuit de club krijgen zij een stadionverbod dat kan oplopen tot vijf jaar, de maximumstraf. Er wordt ook een gerechtelijke procedure opgestart. Zo kan financiële schade indien mogelijk verhaald worden op de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn.

Onder ‘dader’ begrijpt men iedereen die zich schuldig maakte aan één of meerdere van deze zaken: geweldpleging, gooien van bekers en andere objecten, oneigenlijk betreden van het veld en de zone errond, gebruik van voetzoekers en pyrotechnisch materiaal, onwettig toegang verlenen van supporters met stadionverbod bij het binnenkomen (tourniquets) van het stadion met het eigen abonnement, betreden van het stadion met meerdere personen door éénzelfde tourniquet.

Antwerp blijft met het oog op de toekomst ook werk maken van de veiligheid in en rond het Bosuilstadion. Er zijn bijvoorbeeld al nieuwe camerasystemen, die nog verder worden geoptimaliseerd. Voorlopig zullen er ook geen grote banners en spandoeken meer toegelaten zijn, omdat ze te vaak leiden tot het gebruik van pyrotechniek.

Begrip voor de straf

‘Dit signaal van UEFA is meer dan duidelijk en steunen we volmondig als club. Mensen met slechte bedoelingen horen niet thuis in een voetbalstadion en tolereren we niet op de Bosuil! We hopen dan ook zulke taferelen in de toekomst nooit meer te moeten aanschouwen’, besluit Antwerp. ‘Het rood-witte supporterslegioen heeft niets van dit alles nodig om uniek te zijn en voor een helse, positieve sfeer te zorgen. Dat hebben we meermaals bewezen en hopen we snel weer te kunnen doen!’