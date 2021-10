Man die bij zwempartij Plopsaqua in problemen kwam, is overleden

Een man die een tiental dagen geleden in levensgevaar raakte tijdens een zwempartij in het waterpark Plopsaqua in Hannuit-Landen, is aan zijn verwondingen bezweken. Dat laat de woordvoerder van het parket in Luik, Damien Leboutte, dinsdag weten.

De man was in moeilijkheden gekomen in het zwembad waar een wildwaterbaan in uitmondt. Op bewakingscamera’s is te zien hoe hij met zijn hand zwaaide dat hij in de problemen kwam. Enkele minuten later werd hij door de hulpdiensten uit het water gehaald en werd hij met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De echtgenote van het slachtoffer heeft een klacht ingediend en er werd een proces-verbaal opgemaakt voor het niet helpen van een persoon in nood. Het parket voegt nog toe dat een wetsarts werd aangesteld die de nodige onderzoeken zal verrichten en de doodsoorzaak van de man moet vaststellen.

Plopsaqua opende in juni de deuren. Voor het incident met de man moest begin ­september ook al een kind uit het water van het buitenzwembad gered worden door een ­bezoeker. Plopsaqua beloofde ­nadien een herziening van het veiligheidsbeleid.