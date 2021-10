Club Brugge start dinsdag met de verwachte elf namen in de derde groepswedstrijd van de Champions League tegen Manchester City. Kapitein Ruud Vormer zit zo opnieuw op de bank. Voor de derde keer op rij in het kampioenenbal kiest coach Philippe Clement voor dezelfde elf namen.

Doelman Simon Mignolet krijgt zo de vaste defensie met Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N’Soki en Eduard Sobol voor zich. Op het middenveld zetten Eder Balanta, Mats Rits en Hans Vanaken de lijnen uit. Diepe spits Charles De Ketelaere krijgt voorin de steun van Kamal Sowah en Noa Lang. Ruud Vormer, die vrijdag beide goals maakte in de 2-0 competitiezege tegen Kortrijk, verhuist opnieuw naar de bank. Ook Faitout Maouassa en Brandon Mechele vliegen uit de ploeg.

Ook bij Manchester City geen verrassingen in het basiselftal dinsdag. Doelman Ederson is na zijn interlandverplichtingen opnieuw klaar om te spelen. Achterin staan van rechts naar links Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte en Joao Cancelo. Rode Duivel Kevin De Bruyne krijgt op het middenveld het gezelschap van Rodri en Bernardo Silva en voorin zijn Riyad Mahrez, Phil Foden en Jack Grealish de speerpunten. In vergelijking met de 2-0 competitiezege van zaterdag tegen Burnley verdwijnen Zack Steffen, John Stones, Nathan Aké en Raheem Sterling uit de ploeg.

De opstellingen:

Club Brugge : Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Sobol, Balanta, Rits, Vanaken, Sowah, Lang en De Ketelaere.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Walker, Silva, Rodri, De Bruyne, Grealish, Foden en Mahrez