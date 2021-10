Poppenkast met bananen en trollen

Wat is dat toch met al die (ex)-VRT-medewerkers die hun openbare omroep maar niet kunnen lossen? Van Linda De Win over Frank Raes: allemaal willen ze ook na hun pensioen blijven werken. Als er nu één tv-maker was die vrede leek te hebben met het afscheid van zijn status als mediafiguur, dan was het wel Mark Uytterhoeven (64). Maar kijk, zo onthecht is de tv-legende op rust nu ook weer niet, want sinds vorige week maakt hij zijn comeback op Ketnet. In Opa speelt hij nu een grootvader met absurd gezichtshaar die absurde verhaaltjes vertelt met trollen, fruit en eenhoorns.