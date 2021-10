Club Brugge in de Champions League: waren ze ooit al zo succesvol?

Afgelopen tien jaar speelde Club al vier keer de poulefase van de Champions League, dit seizoen niet meegerekend. Verder dan een derde plaats in de poulefase geraakten de Bruggelingen nog niet. Hun campagne van vorig seizoen was veruit het meest succesvolle. Kunnen ze daar dit jaar een vervolg aan breien?

Seizoen 2012/2013

Uitgeschakeld in de derde kwalificatieronde door FC Kopenhagen. Er werd thuis met 3-2 verloren. In Denemarken geraakte Brugge niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

Seizoen 2015/2016

Pas drie jaar later terug Europees voetbal op het hoogste niveau. In de derde kwalificatieronde rekende Club af met Panathinaikos. In Athene werd met 2-1 verloren. Thuis werd het 3-0 voor Club. Maar in de laatste voorronde (play-offs) liep het fout. Manchester United kruiste het pad van de Bruggelingen. Ze verloren in Manchester met 3-1. Thuis werd het een afstraffing: 0-4 voor de Engelsen.

Seizoen 2016/2017

In 2016 plaatste Club zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League. Tegenstanders waren Leicester, FC Porto en FC Kopenhagen. Club Brugge werd teleurstellend vierde. De ploeg haalde geen enkel punt.

Seizoen 2017/2018

Uitgeschakeld in de derde kwalificatieronde door het Turkse Istanbul Basaksehir. Uit werd met 2-0 verloren. Thuis bleef Club steken op 3-3.

Seizoen 2018/2019

Een vrij succesvolle campagne van Club Brugge. Tegenstanders in de poulefase waren Atlético Madrid, Borussia Dortmund en Monaco. Er werd drie keer gelijkgespeeld en eenmaal gewonnen (4-0 tegen Monaco). Club werd derde en ging door naar de Europa League.

Seizoen 2019/2020

Club Brugge moest twee voorrondes spelen en winnen om tot in de poules te geraken. En dat deden ze. In de derde kwalificatieronde werd Dynamo Kiev opzijgezet: 1-0 thuis en een 3-3-gelijkspel in Oekraïne. In de play-off-ronde was Club te sterk voor Lask Linz uit Oostenrijk: twee overwinningen: 1-0 uit, 2-1 thuis. In de poulefase werd Brugge ingedeeld bij Real Madrid, PSG en Galatasaray. Ondanks nul overwinningen (drie gelijkspelen waaronder twee tegen de Turken) werden ze toch nog derde.

Seizoen 2020/2021

Ook nu wordt Club Brugge derde in de poulefase. Borussia Dortmund en Lazio zijn te sterk. Ze laten Zenit Sint-Petersburg achter zich (twee overwinningen tegen de Russen en twee gelijke spelen tegen Lazio).

Seizoen 2021/2022

Club Brugge kijkt aan tegen een loodzware poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig. Een gelijkspel tegen PSG en een overwinning tegen de Duitsers leverden alvast vier punten op.