Ex-partners Karen en Floris, en kinderen, over 9 jaar birdnesting

Negen jaar lang pakten ex-partners Karen en Floris elke vrijdag hun koffers, terwijl hun vijf kinderen in het huis bleven wonen. ‘Birdnesting’ heet het fenomeen – een vorm van co-ouderschap waarbij niet de kinderen maar de ouders verhuizen.

Het zit in de lift, en één van de grote argumenten pro birdnesten is het belang van de kinderen. Maar is het ook écht beter voor de kinderen? En is het voor iedereen weggelegd?

