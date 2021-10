Ex-nazisecretaresse weigert het woord te nemen op proces

De 96-jarige voormalige secretaresse van een naziconcentratiekamp is dinsdag voor een Duitse rechtbank aangeklaagd voor medeplichtigheid aan meer dan 11.000 moorden. Eind vorige maand haalde de vrouw al eens het nieuws nadat ze enkele uren vermist was op de dag dat het proces eigenlijk had moeten starten.

De 96-jarige Irmgard Furchner is aanwezig in de zaal, maar is niet van plan het woord te nemen, zei haar door de rechtbank aangeduide advocaat. Om niet herkenbaar in beeld te kunnen komen, heeft ze een sjaal, mondmasker en grote zonnebril aan.

Furchner had het proces nog proberen ontlopen. In plaats van zich aan te bieden bij de rechtbank op 30 september, wanneer het proces had moeten starten, nam de 96-jarige vanuit het rusthuis waar ze verblijft een taxi tot aan het station. Urenlang was ze op de vlucht, tot ze door de politie ingerekend kon worden. De rechtbank had de ­zitting intussen al uitgesteld tot 19 oktober.

De vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij de verantwoordelijken van het naziconcentratiekamp Stutthof, nabij het Poolse Gdansk, tussen juni 1943 en april 1945 heeft geholpen bij het systematisch doden van gevangenen in het kamp, in haar functie van stenograaf en typiste in het kantoor van de kampcommandant. Alles samen stierven er 65.000 mensen in het kamp, dat ook een gaskamer had.

In een interview met het Duitse NDR had ze in 2019 nog gezegd ‘niets geweten te hebben’ over de slachtpartijen die in het kamp werden aangericht.